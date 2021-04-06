Муцениеце после развода с Прилучным пожаловалась на частые конфликты между детьми

Москва, 6 апреля. Известная телеведущая и актриса Агата Муцениеце рассказала, что с каждым днем воспитывать восьмилетнего Тимофея и пятилетнюю Мию становится все труднее.

Ведущая детского «Голоса» после развода с актером Павлом Прилучным старается окружить детей заботой и вниманием. Ей удалось выстроить доверительные отношения с сыном и дочерью.

По словам Муцениеце, если наследникам требуется помощь, они всегда идут к ней. Но в последнее время поведение Мии и Тима сильно изменилось, они стали конфликтовать друг с другом.