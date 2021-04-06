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Муцениеце после развода с Прилучным пожаловалась на частые конфликты между детьми

Муцениеце после развода с Прилучным пожаловалась на частые конфликты между детьми

Москва, 6 апреля. Известная телеведущая и актриса Агата Муцениеце рассказала, что с каждым днем воспитывать восьмилетнего Тимофея и пятилетнюю Мию становится все труднее.

Ведущая детского «Голоса» после развода с актером Павлом Прилучным старается окружить детей заботой и вниманием. Ей удалось выстроить доверительные отношения с сыном и дочерью.

По словам Муцениеце, если наследникам требуется помощь, они всегда идут к ней. Но в последнее время поведение Мии и Тима сильно изменилось, они стали конфликтовать друг с другом.

«У меня дети все делят, это невозможно. Постоянно слушаю: «Мама, а Тима меня пнул». Жалуются друг на друга, соревнуются. Перестали жить в мире», — пожаловалась Агата в эфире YouTube-шоу MamBook.

Муцениеце после развода с Прилучным пожаловалась на частые конфликты между детьми

Однако эксперт Виктория Дмитриева поспешила успокоить Муцениеце, заметив, что это «такой период». Дети постепенно взрослеют, их отношения тоже меняются, пояснила она. По словам Дмитриевой, в семьях, где есть двое сыновей, драки и конфликты происходят намного чаще.

Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце улетела на Мальдивские острова без детей. Поклонники предположили, что у артистки появился новый состоятельный ухажер, который в состоянии оплачивать все ее прихоти.

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