Муцениеце после развода с Прилучным пожаловалась на частые конфликты между детьми

Москва, 6 апреля. Известная телеведущая и актриса Агата Муцениеце рассказала, что с каждым днем воспитывать восьмилетнего Тимофея и пятилетнюю Мию становится все труднее.
Ведущая детского «Голоса» после развода с актером Павлом Прилучным старается окружить детей заботой и вниманием. Ей удалось выстроить доверительные отношения с сыном и дочерью.
По словам Муцениеце, если наследникам требуется помощь, они всегда идут к ней. Но в последнее время поведение Мии и Тима сильно изменилось, они стали конфликтовать друг с другом.
«У меня дети все делят, это невозможно. Постоянно слушаю: «Мама, а Тима меня пнул». Жалуются друг на друга, соревнуются. Перестали жить в мире», — пожаловалась Агата в эфире YouTube-шоу MamBook.
Однако эксперт Виктория Дмитриева поспешила успокоить Муцениеце, заметив, что это «такой период». Дети постепенно взрослеют, их отношения тоже меняются, пояснила она. По словам Дмитриевой, в семьях, где есть двое сыновей, драки и конфликты происходят намного чаще.
Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце улетела на Мальдивские острова без детей. Поклонники предположили, что у артистки появился новый состоятельный ухажер, который в состоянии оплачивать все ее прихоти.