Читатели Daily Express предрекли Лондону «исчезновение в море» в случае войны с Россией

Лондон, 6 апреля. Британские читатели Daily Express устроили бурную дискуссию под статьей издания об усилении России в Арктическом регионе и ее оружии, способном вызвать «радиоактивное цунами».

Автор Daily Express подразумевал под страшной российской разработкой стратегический подводный беспилотник «Посейдон», способный обрушить на прибрежный город вместе с ядерной боеголовкой цунами, которое сотрет его с лица земли.

Читатели Daily Express устроили полемику в комментариях. «Экономика сегодня» ознакомилась с самыми яркими высказываниями под публикацией. Часть читателей отметила, что по стране с таким мощным оружием лучше нанести ракетный удар просто в случае угрозы применения ей «Посейдона».

Менее опрометчивые читателей указали, что лучше не развязывать конфликтов с Москвой, которая кратно превосходит Лондон в военном потенциале.

«Если Россия разозлится и применит какое-либо из своих ядерных вооружений, мы должны ее разбомбить, не раздумывая. Мы знаем, что русским все равно, так почему это должно заботить нас?» — выразил осторожное опасение пользователь под ником DaemonStorm.

KarmaRequired с неким фатализмом отметил, что если бы Москва хотела атаковать Лондон, то он бы уже исчез в море, а все Соединенное Королевство превратилось бы яму. Кроме того, настоящий враг Лондона вовсе не Россия, а Китай. Комментатор с ником john.johney не согласился с подобной полемикой и отметил, что за последние несколько веков меньше всего войн развязал как раз Китай, в то отличии от западных «самых мирных стран на планете», куда входит и Великобритания.

Ранее другое британское издание Daily Mail написало об эскалации конфликта в Донбассе, которая также вызвала дискуссию среди читателей. Ее читатели призвали НАТО не соваться на восток Украины.