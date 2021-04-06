Skoda опубликовала тизер обновленного Kodiaq

Москва, 6 апреля. Чешская автомобильная компания Skoda опубликовала видеоролик с обновленным кроссовером Kodiaq, презентация которого намечена на 13 апреля 2021 года.

Модель отличается от предшественников капотом, установленной более вертикально решеткой радиатора с двойными ламелями, а также зауженными фарами с установленными под ними «противотуманками». Передний бампер получил более широкий воздухозаборник. Его обрамление выполнено L-образными элементами с алюминиевой вставкой. Видео нового Kodiaq размещено на официальном сайте Skoda.

Обновленный Kodiaq должен появиться на российском авторынке во втором полугодии. Стоимость моделей предыдущего поколения в РФ составляет от 1,763 млн до 2,585 млн рублей в зависимости от комплектации.

Skoda ранее вошла в первую пятерку лидеров российского автомобильного рынка по продажам машин. Рыночная доля компании по сравнению с прошлым годом увеличилась на 0,3%. Самым популярным автомобилем марки стал лифтбек Rapid второго поколения.