Бузова ответила на обвинения в измене рэперу Давиду Манукяну

Москва, 6 апреля. Телеведущую и певицу Ольгу Бузову, которая публично обвинила экс-бойфренда Давида Манукяна в многочисленных изменах, саму недавно заподозрили в неверности.

Поводом для слухов стали слова поп-короля Филипп Киркорова на церемонии вручения музыкальной премии «Жара». Певец в разговоре с журналистами намекнул, что бывший избранник Ольги Бузовой уже давно нашел себе пару. Однако, по его словам, и звезда «Дома-2» не скучает в одиночестве. Он дал понять, что исполнительница хита «Мало половин» закрутила новый роман и эти отношения начались гораздо раньше, чем она порвала с Давой.

Теледива, которая в последнее время не хочет отвечать на вопросы об экс-бойфренде, поспешила опровергнуть все обвинения. На премьере мультипликационного фильма «100 % волк», который она озвучивала вместе с Киркоровым, певица заявила, что всегда была верна своему партнеру.

«Я Козерог по гороскопу, я целеустремленная и верная», — отметила Ольга Бузова.

Артисты расстались в конце прошлого года после двух лет отношений. До этого их страницы в социальных сетях пестрили красивыми картинками и признаниями в любви, поэтому новость стала шоком для фанатов. Причину разлада певица не назвала, однако стала утверждать, что Дава избивал ее и постоянно изменял.

Помимо Манукяна звезда продолжает публично выяснять отношения с бывшим мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым. Несмотря на давнее расставание, Бузова остро реагирует на любые высказывания спортсмена в свой адрес.