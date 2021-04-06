Полковник Кнутов назвал пиаром заявления США о ракетах-«убийцах» российских С-400

Москва, 6 апреля. Заявления американских военных о ракетах, которые якобы смогут уничтожать российские зенитно-ракетные комплексы С-400, являются пиаром. Об этом заявил военный историк Юрий Кнутов.

Ранее стало известно, что Пентагон изучает возможность модернизации ракет Precision Strike Missile (PrSM), которая позволит увеличить дальность их действия до 1,6 тысячи километров. При этом в ведомстве выразили уверенность, что обновленная ракета станет «убийцей» российских комплексов С-400, передает «ПолитРоссия».

Военный историк, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов выразил уверенность, что громкие заявления американских военных являются всего лишь частью пиар-акции Вашингтона.

«Поскольку наша система противовоздушной обороны эшелонированная, то там есть системы большой дальности, средней и малой дальности, и еще в несколько линий оборона может идти», — пояснил он.

Кнутов также добавил, что специализированные ракеты разрабатываются американскими специалистами с середины прошлого века и были опробованы армией США еще во Вьетнаме, где продемонстрировали весьма низкую эффективность. Он напомнил, что Вооруженные силы России постоянно отрабатывают и совершенствуют навыки борьбы с такими средствами прорыва ПВО, поэтому модернизированная американская ракета не сможет напугать российских военных.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о начале масштабной контрольной проверки Вооруженных сил РФ. По его словам, в рамках проверки состоятся более четырех тысяч учений. Маневры будут проходить во всех военных округах и Северном флоте, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных сил РФ, передает RT.