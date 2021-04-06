Президент Белоруссии потребовал провести перерегистрацию фондов и НКО

Минск, 6 апреля. Фонды и НКО, которые ведут антигосударственную деятельность, должны пройти перерегистрацию. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава республики заявил, что перерегистрацией будет заниматься руководитель администрации президента Белоруссии. Политик подчеркнул, что «тех, кто пользу приносит государству», это не коснется.

«Мы не собираемся вырезать тех, кто пользу приносит государству. Но мы увидели, кто есть кто. Поэтому их нужно привести в чувство. Если они способны работать на государство, мы будем их «терпеть» и с ними сотрудничать. Нет — значит, под нож», — сказал президент.

Александр Лукашенко считает, что сомнительные фонды и организации втягивают молодежь в антигосударственную деятельность, организуют утечку квалифицированных кадров за рубеж.

Ранее сообщалось, что Лукашенко не видит необходимости сохранять посольства Белоруссии в некоторых странах.