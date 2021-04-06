Мясников объяснил связь между группой крови и раком желудка

Москва, 6 апреля. Обладатели второй группы крови больше других людей подвержены риску развития рака желудка. Такое заявление сделал доктор и телеведущий Александр Мясников.

Рак желудка чаще всего встречается у людей со второй группой крови, отметил доктор. В то же время, обладатели первой группы крови больше других склонны к развитию язв желудка. Регулярный осмотр у онколога позволит своевременно диагностировать такие заболевания.

Люди с разными группами крови обладают определенным набором генов. Индивидуальный набор генетических особенностей делает каждого человека более или менее подверженным к тем или иным болезням, рассказал Мясников в эфире телеканала «Россия–1».

Раковые опухоли могут быть следствием генетических мутаций, заявил ранее теледоктор. По этой причине, при определенных симптомах некоторым людям заблаговременно удаляют органы, чтобы предотвратить возможное заболевание.