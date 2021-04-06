Принц Гарри потребует извинений от королевской семьи за «травлю» Меган Маркл

Лондон, 6 апреля. Откровения Меган Маркл о жизни в Лондоне до сих пор активно обсуждаются во всех СМИ. Принц Гарри не может простить родственников за испытания, которым они подвергли его жену.

Супруга внука Елизаветы II в начале марта заявила в интервью Опре Уинфри, что была на грани суицида во время первой беременности. За ее спиной велись «расистские» разговоры о цвете кожи будущего малыша. Звезда «Форс-мажоров» также вспомнила о конфликте с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон. По словам Маркл, во время примерки свадебного платья Кейт довела ее до слез.

Это интервью разделило британцев и американцев на два лагеря — тех, кто верит королевской семье и тех, кто поддерживает Меган Маркл. При этом 36-летний принц Гарри полностью на стороне супруги. Он хочет потребовать от родственников извинений за «травлю» жены, пишет Us Weekly со ссылкой на свои источники.

Как утверждает инсайдер, младший брат Уильяма не хочет общаться со своей семьей, пока они не помирятся с Меган. И дело не в эмоциональном состоянии Маркл, а в том, что Гарри «зациклен на том, чтобы быть всегда правым». Он не может двигаться дальше, пока не добьется своего, добавил собеседник газеты.

Аналогичная ситуация произошла и с бывшей девушкой Гарри Челси Дэви, передает «МИР 24». Он настоял на том, чтобы Челси присутствовала на их свадьбе с Маркл. Внук королевы хотел показать общественности, что экс-возлюбленная, с которой он расстался в 2010 году, не держит на него зла.

Ранее журналистка Анна Пастернак, которая занимается хроникой королевской семьи, заявила, что Меган Маркл, скорее всего, не вернется в Великобританию. По ее мнению, герцогиня Сассекская окончательно испортила отношения с королевской семьей и потеряла уважение жителей Великобритании.