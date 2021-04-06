В Госдуме предложили пересмотреть некоторые параметры семейной ипотеки

Москва, 6 апреля. Депутат Госдумы Александр Якубовский предложил снизить первоначальный взнос по семейной ипотеки с 12% до 10%, а также увеличить максимальный размер ссуды с 6 млн до 8 млн рублей.

На данный момент программа семейной ипотеки распространяется исключительно на новые дома и позволяет рефинансировать ранее взятые кредиты. Поэтому предлагается пересмотреть ее действие на вторичном рынке, в селах и малых городах. Кроме того, парламентарий предложил защитить от взыскания долгов единственное жилье многодетных семей, передает ТАСС.

С прошлом году, как и сегодня, наблюдаются высокие темпы увеличения стоимости «первички» и «вторички». В Новой Москве цены на новые квартиры выросли почти на треть. В среднем по стране новостройки подорожали более чем на 10%, а вторичное жилье — на 16%, резюмировал Якубовский. В связи с этим парламенту следует рассмотреть возможности введения новых льгот.

Заместитель генерального директора «Дом.РФ» Артем Федорко ранее сообщил, что финучреждения в цепочке ипотечного кредитования на фоне цифровизации со временем отойдут на второй план.