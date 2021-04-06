Госдума намерена ужесточить контроль за сохранностью персональных данных силовиков

Москва, 6 апреля. Депутаты Госдумы в первом чтении приняли закон, который нацелен на защиту интересов правоохранителей и их родственников.

Речь идет о дополнении к статье 320 УК РФ, которая касается персональных данных работников правоохранительных органов. Парламентарии предлагают ввести жесткую ответственность в отношении тех граждан, которым по должности были доверены или стали известны сведения о правоохранителе.

За разглашение в таком случае виновнику будет грозить штраф в размере 200 тысяч рублей либо 480 часов исправительных работ. Также допустимы ограничение свободы на два года или арест на четыре месяца.

Ранее ФАН сообщал, что Госдума приняла во втором чтении законопроект об упрощении вычетов по НДФЛ.