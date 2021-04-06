Правительство Ливии заявило о готовности обсудить с Грецией демаркацию морских границ

Триполи, 6 апреля. Ливию посетил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Его визит приурочен к открытию посольства в стране.

Цель поездки греческого премьер-министра озвучила пресс-секретарь Аристотелия Пелони. По ее словам, Афины поддерживают переходную власть североафриканского государства и готовы помочь ей организовать честные президентские выборы 24 декабря 2021 года.

#عاجل | رئيس وزراء اليونان "كيرياكوس ميتسوتاكيس: سنقف بجانب ليبيا لتحقيق الاستقرار وإجراء انتخابات بعيدا عن التدخلات الأجنبية — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) April 6, 2021

«Для страны сейчас важно избавиться от багажа, который тянет ее вниз. Это присутствие иностранных наемников и соглашения, противоречащие международному праву», — рассказала официальный представитель.

#عاجل | رئيس الوزراء اليوناني: نطالب بمغادرة القوات الأجنبية في ليبيا — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) April 6, 2021

Пелони отметила, что Кириакос Мицотакис откроет греческое посольство. Диппредставительство прекратило работу шесть лет назад в связи с небезопасной обстановкой в регионе.

Премьер обсудит с ливийскими политиками соглашение о демаркации границ Восточного Средиземноморья, подписанное осенью 2019 года Правительством национального согласия и Турцией. Афины утверждают, что документ нарушает законы и международное право, так как Анкара ведет разведку природных ресурсов в ее территориальных водах.

Глава Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба подчеркнул необходимость нового договора, который не нарушит интересы трех государств. Для этого он предложил сформировать совместный комитет для обсуждения разграничительных линий.

#عاجل | عبد الحميد الدبيبة: مستعدون لتشكيل لجان مشتركة مع اليونان لمناقشة الحدود البحرية — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) April 6, 2021

Кириакос Мицотакис приехал в Триполи через несколько часов после итальянского коллеги Марио Драги. Последний также провел встречу с Дабибой.