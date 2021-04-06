Свердловский инспектор ГИБДД спас жизни людей при пожаре под Челябинском

Челябинск, 6 апреля. Старший инспектор ГИБДД Каменска-Уральского Сергей Стафеев спас жизни двоих людей, пока гостил у родственников в селе Багаряк.

Ранним утром дорожный полицейский проезжал на машине по селу и заметил клубы дыма, исходящие из-под кровли частного дома. Он попросил жену и тещу вызвать пожарных, а сам бросился к горящему зданию. Находчивый инспектор разбудил спящих жильцов громким стуком в окна и помог им выбраться из помещения.

Вскоре на место ЧП прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи. Оперативные действия правоохранителя позволили избежать полного уничтожения дома огнем, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Спасенными погорельцами оказались женщина и 82-летний мужчина. Они отказались от госпитализации. Сергей Стафеев предложил потерпевшим временно пожить у его родных, поскольку их жилье нуждается в ремонте.

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