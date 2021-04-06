Внучка организатора геноцида евреев противостоит литовскому правительству

На волне борьбы с Россией и наследием СССР Литва активно пропагандирует «героев», якобы боровшихся с Советским Союзом. Но все они являются закоренелыми нацистами, которые уничтожали мирное население и совершали ужаснейшие преступления в истории человечества.

Один из солдат, участник «Литовского фронта активистов» Йонас Норейка, погибший в 1947 году, считался национальным героем страны. Его внучка Сильвия Фоти, проживающая в Чикаго, обещала своей умирающей матери, что напишет книгу про «великого» деда. Для создания биографии женщине нужно было изучить множество документов. После долгих лет исследований Сильвия сделала ужасающее для себя открытие — ее дед сотрудничал с нацистами и содействовал уничтожению литовских евреев.

«Он договорился с нацистами об уничтожении евреев», — заявляла женщина.

Откровения Фоти, появившиеся два года назад, вызвали бурную реакцию в Литве. Книга «Внучка нациста: как я узнала, что мой дедушка был военным преступником» вышла в США в начале марта.

Сильвия признавалась, что изначально ничего не знала о прошлом деда. По ее словам, бабушка «многие годы пела ему лишь дифирамбы», говоря о муже как борце за независимость Литвы. С помощью своего расследования Сильвия убедилась в официальном сокрытии правительством роли ее родственника в Холокосте.

Женщина говорит: несмотря на то, что Норейка был причастен к уничтожению еврейской общины в Литве, власти страны называют его героем. Памятники солдату находятся буквально на каждом углу страны. В столице Литвы — Вильнюсе — существует мемориальная доска в память об организаторе геноцида. Также имя Йонаса можно найти в Музее оккупации и борьбы за свободу на стене в память о «национальных героях». Кроме того, в родной деревне солдата Шукионяй памятника оказалось недостаточно — одна из школ села названа его именем. К тому же Норейка был удостоен высшей президентской награды — ордена Креста Витиса, которым его посмертно отметило правительство страны.

Фоти говорит, что простить этот поступок своему деду она никогда не сможет. Ее также удручают действия литовского правительства, которое продолжает скрывать истинную правду о солдате.

«Мой дед всегда останется для меня чудовищем. Я прошу семьи его жертв принять мои искренние личные извинения. Я сожалею о грехах моего деда и сожалею о том, что продолжает делать литовское правительство», — сказала женщина.

Согласно исследованиям, во время Третьего рейха на территории Литвы было убито более 200 тысяч евреев — примерно 95% от всего населения этого народа в прибалтийской стране. Между тем евреи активно способствовали тому, чтобы страна стала процветающим, экономически развивающимся государством, а также торговым и религиозным центром.

«Мой дед не был героем, боровшимся с фашистами, он был их жестоким сообщником», — утверждала Фоти.

Несмотря на неоспоримые доказательства о «подвигах» Йонаса и других «героях» страны, степень причастности литовцев к злодеяниям яростно оспаривается. Например, защитники Норейки утверждают, что многочисленные исторические документы не совсем объективны.