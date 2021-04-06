Зафиксировано мартовское ускорение годовой инфляции в России

Москва, 6 апреля. Согласно информации Росстата, уровень годовой инфляции в стране вырос на 0,12% с февраля.

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные, согласно которым показатели годовой инфляции в марте составили 5,79%. Февраль демонстрировал инфляцию в 5,67%. Об этом сообщает ТАСС.

Росстат также сообщает о некотором повышении потребительских цен — они выросли на 0,66%. Товары продовольственной категории изменились в цене на 0,82% в сравнении с предыдущим месяцем и подорожали на 7,58% в годовом выражении. Непродовольственная продукция подорожала на 0,72% и 5,92% соответственно. Цена на услуги в России поднялись на 0,37% в месячном и на 2,91% в годовом выражении.

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников ранее заявлял о том, что в марте был достигнут пиковый показатель инфляции в РФ. Он высказал идею, что в ближайшее время темп роста цен начнет замедляться.

Мария Конягина, профессор СЗИУ РАНХиГС и доктор экономических наук, прогнозирует пик инфляции в России на апрель-май текущего года. Усредненная инфляция, при этом, должна составить около 5,5%.