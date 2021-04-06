Псаки оценила вероятность вступления Украины в НАТО

Вашингтон, 6 апреля. США поддерживают Украину, но решение о ее вступлении в НАТО остается за членами Альянса. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что только вступление страны в НАТО поможет решить ситуацию в Донбассе. Журналисты попросили Псаки прокомментировать слова Зеленского.

«Мы решительно поддерживаем Украину, взаимодействуем с ней по тому, как противостоять дестабилизирующим действиям, однако это решение остается за НАТО», — ответила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее сообщалось, что США выставляют Россию «провокатором», чтобы оправдать военные учения на Украине. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс говорил о готовности американской стороны «всецело поддерживать Украину».