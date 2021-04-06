Поликлиники Мордовии требуют ремонта на 10,7 млрд рублей

Саранск, 6 апреля. Модернизация поликлиник Мордовии стартовала в начале 2021 года. Как выяснилось, капремонт требуется 60% всей инфраструктуры первичного звена здравоохранения.

В течение пяти лет планируется привести в порядок более 100 зданий. Цена вопроса — 10,7 млрд рублей. Более 70% средств пойдут на строительно-монтажные работы, остальные — на оснащение объектов и покупку транспорта. Только в этом году автопарки первичных медицинских учреждений республики пополнятся на 58 легковых автомобилей для транспортировки пациентов и врачей.

Первым медицинским учреждением, которое возведут в рамках программы, инициированной президентом России, станет новая детская поликлиника в Рузаевке. По информации пресс-службы главы Мордовии, на ремонтные работы и строительство зданий из федерального бюджета в регион уже направлено 2,8 млрд рублей.

Врио главы Мордовии Артем Здунов в ходе осмотра поликлиники №3 напомнил, что в использовании средств нужно учитывать интересы населения.

«Главная задача регионального минздрава и служб финансового контроля — отслеживать, чтобы ни один рубль не ушел на другие цели. Это поручение президента, за пять лет мы должны привести эту сферу в соответствие со всеми стандартами», — заявил руководитель республики.

Ранее ФАН писал о ходе вакцинации в Мордовии. От коронавируса привилось более полсотни жителей региона.