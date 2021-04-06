Названы факторы, которые могут ускорить старение после перенесенного коронавируса

Москва, 6 апреля. Стресс и прием ряда медикаментов в условиях пандемии коронавируса может негативно сказаться на здоровье россиян, заметила трихолог Наталья Яковлева.

Факторы перенесенного COVID-19 могут стать причиной ускоренному процессу старения. Такое возможно в том случае, если у человека и без того была предрасположенность к раннему появлению седины. Медик обратила на это внимание в комментарии для «Вечерней Москвы».

«После перенесенного стресса и приема антибиотиков происходит активизация этого процесса. Поэтому может увеличиться процент поседевших россиян из-за последствий пандемии», — объяснила Яковлева.

Неприятное явление можно замедлить, если лечащий врач выявит причину сбоя в организме. В таком случае грамотно подобранное лечение поможет улучшить ситуацию. Также важную роль играет профилактика в виде здорового образа жизни.

Китайские врачи заявили, что каждый седьмой житель Уханя до сих пор обладает антителами к коронавирусной инфекции. Медики также заявили, что у иммунитета к болезни нет «срока годности». Они аргументировали это данными о наблюдениях за 800 пациентами из Уханя. Все они перенесли COVID-19 в начале 2020 года и до сих пор имеют естественную защиту от вируса.