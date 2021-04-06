Почему испытания новых центрифуг ирана совпали с переговорами по СВПД в Вене

В Иране начались испытания усовершенствованных центрифуг IR-9, используемых для обогащения урана. Событие совпало с началом переговоров в Вене, где сейчас обсуждается вопрос возобновления ядерной сделки.

بالتزامن من بدئ اجتماع #فيينا #ايران تعرض أجهزة طرد مركزية (IR9) حديثة صنعت محليا وفق المعايير المعتمدة

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هكذا يلعب الايراني على الأعصاب الاميركية — Mohammad Gharawi ???? (@MohammadGharawy) April 6, 2021

С чем Вашингтон и Тегеран идут на переговоры, и какие задачи стоят перед международной дипломатией — разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

Иранские центрифуги как предисловие

«Одним из наших достижений в области обогащения стало начало механических испытаний центрифуг IR-9, мощность которых составляет 50 ЕРР (единица работы по разделению изотопов, один из показателей мощности центрифуг. — прим. ред.)», — сообщил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

Чиновник рассказал, что новые машины были разработаны по новым стандартам и изготовлены иранскими специалистами.

♦️نخستین تصویر کامل از سانتریفیوژ پیشرفته IR9



????همزمان با نشست #برجام، ایران از گام جدید هسته ای خود رونمایی و برای اولین بار تست مکانیکی #سانتریفیوژIR9 را آغاز کرد.

????این سانتریفیوژ پیشرفته با ۵۰سو ظرفیت غنی سازی ،حدود ۵۰برابر ماشینهای IR1 توان دارد و ارتفاعش نیز ۴برابرIR1 است pic.twitter.com/YYaJSJNdiM — hadi mohammadi (@m_h_mohammadi) April 6, 2021

По условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), ограничивающего ядерную программу Ирана, Тегеран может использовать только центрифуги модели IR-1 в рамках проектов по освоению мирного атома. Однако после одностороннего выхода США из ядерной сделки в 2018 году и введения антииранских санкций, руководство Исламской Республики также отказалось от выполнения части взятых на себя обязательств по этому договору.

На данный момент на ядерных объектах Ирана уже используются агрегаты IR-1, IR-2m и IR-4, а уран обогащается до высокого уровня, что делает его пригодным в изготовлении оружия. Кроме того, доступ международных инспекторов на такие объекты ограничен.

Сообщение об испытаниях нового оборудования в Иране появилось утром и спустя несколько часов начался переговорный процесс в Вене.

Iran and world powers began their most serious attempt yet to resurrect a troubled nuclear deal https://t.co/UG7WXhiccc — Bloomberg Markets (@markets) April 6, 2021

Начало дипломатии

Стартовавшие 6 апреля в австрийской столице переговоры являются уже вторыми в этом году. Предыдущий этап обсуждений прошел менее недели назад — 2 апреля 2021 года.

Тогда в состав Совместной комиссии по СВПД вошли представители Великобритании, Германии, Ирана, Китая, России и Франции. Они обсудили перспективы возвращения к договору об ограничении иранской ядерной программы.

Особое внимание уделялось вопросу возвращения США в договор и тем шагам, которые для этого должна предпринять новая американская администрация, возглавляемая Джо Байденом.

И если на первом этапе обсуждение совместной комиссии проводилось в неполном составе по видеосвязи, то теперь встреча проходит очно и в полном составе — делегация из Вашингтона также присутствует на мероприятии.

СВПД в Вене

Переговорщики из США и Ирана собрались в одном месте впервые с 2018 года. Основным центром дипломатии стал располагающийся в Вене Гранд-отель. По мнению участвующих в переговорах чиновников, обсуждение сложного вопроса СВПД при наилучшем исходе может затянуться до конца недели.

Осложняет ситуацию то обстоятельство, что общение дипломатов противоборствующих держав не будет прямым — Тегерану и Вашингтону предстоит преодолеть недоверие друг к другу, а до этого момента делегации встречаться не будут. И вряд ли это произойдет на текущем этапе переговоров. Иран ранее официально отказался от прямой встречи, а американская сторона не стала повторять предложения дважды.

С чем страны выходят на переговоры

Обе стороны этого сопротивления заняли принципиальную позицию — сделать первый шаг непременно должен сделать оппонент.

Иран

Иранцы полностью возлагают ответственность за заморозку договора СВПД на американскую сторону, поскольку администрация экс-президента Дональда Трампа первой нарушила его условия, вышла из сделки и ввела санкции. Снятие экономических ограничений, существенно навредивших экономике Исламской Республики, является первоочередным требованием.

Фактически главным козырем иранского руководства сейчас является именно продолжение ядерной программы, на быстрое развитие которой Тегеран бросил все силы. Одно за другим начинают появляться сообщения о введении новых центрифуг для обогащения урана на предприятиях страны. Одно из последних было представлено менее чем месяц назад.

Второй стороной этой медали является угроза со стороны Тегерана о применении ядерного топлива в военных целях. Иранские военные наращивают темпы оснащения армии современными вооружениями, а руководство Корпуса стражей исламской революции (КСИР) словно нарочно показывает прессе свои «ракетные подземные города».

Хоть прямых заявлений о наличии атомной бомбы от иранцев еще не прозвучало, такая перспектива является причиной серьезной напряженности в регионе. Как и угрозы военного руководства Ирана ответить на любую агрессию в сторону страны.

Предваряющие начало дипломатической работы испытания новейших иранских центрифуг в этом случае становится дополнительным рычагом давления. Не исключено и то, что выбирая для этих работ такое время Тегеран хотел вывести противника из равновесия. Впрочем, эта же мера может стать причиной новой эскалации напряжения, которое не пойдет на пользу переговорам.

США

Новое руководство США, в свою очередь, обещает отказаться от введенных антииранских санкций только после того, как Тегеран прекратит обогащение урана.

Ранее Джо Байден уже неоднократно говорил о своих намерениях вернуться к соглашению и критиковал своего предшественника за чрезмерную жесткость и поспешность действий, однако и сам не выразил намерений идти на компромиссы. В частности, за недолгое время своего пребывания на посту национального лидера США он уже успел подписать закон о продлении санкций против Ирана еще на год.

В военном плане, в отличие от предыдущего главы государства, демократ Байден не идет путем прямых угроз и не предпринимает решительных действий (вроде убийства командира спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани при Трампе). Тем не менее американский президент продолжает развитие оборонного сотрудничества со странами Персидского залива, находящимися в противостоянии с Ираном.

Даже если военные силы США частично покинут регион, то у их союзников останется достаточно вооружений и иных систем, которые помогут в предотвращении ракетной угрозы со стороны Ирана.

Впрочем, общее направление риторики Байдена пока можно назвать относительно миротворческим. Если оценивать последние заявления представителей Вашингтона, то американская сторона все же предусматривает наличие компромисса в венском процессе.

«Определенно мы не будем делать односторонние шаги или уступки, чтобы побудить Иран оказаться в лучшем положении. Наша задача на предстоящих переговорах в Вене — подготовить почву для обоюдного возвращения к выполнению СВПД», — заявил незадолго до начала венской встречи официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

Процесс запущен

Первый раунд переговоров на данный момент уже завершен. На нем уже была «сыграна первая ставка» — Тегерану предложили разморозить миллиард долларов на его иностранных счетах в ответ на ограничение обогащения урана на уровне не более 20% (это выше, чем изначально предусматривалось СВПД). Иранцы отказались от этого предложения.

Clôture du 1er tour de la Commission mixte du JCPOA#Iranhttps://t.co/EuKMl9iLyf — IRNA Français (@Irnafrench) April 6, 2021

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи в ответ на это лишь в очередной раз указал на государственную позицию.

«Снятие американских санкций является первым и самым необходимым шагом для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий», — сказал дипломат.

Iran’s Araghchi rejects any agreement on release of $1bn of Iran’s money in return for 20% enrichment freeze pic.twitter.com/pvjyZ58nmv — PTVBreaking (@PTVBreaking1) April 6, 2021

Что дальше

Страны-посредники, инициировавшие эту встречу в Вене, фактически взяли на себя задачу добиться компромисса между Тегераном и Вашингтоном. Если какая-то из сторон этого сопротивления не решится сделать первый шаг, то единственным разумным выходом может стать только взаимное встречное движение.

По этой причине Россия, Германия, Франция, Китай и Великобритания за время обсуждения должны отдельно с каждой из сторон проработать механизм конкретных действий, направленных на снижение международного напряжения. Необходимо добиться от сторон гарантий, что принимаемые ими меры будут производиться единовременно и симметрично.

Получится ли переговорщикам достигнуть успеха в этом — пока не ясно. Остается только ждать результатов следующего раунда, который состоится в пятницу, 9 апреля.

К этому моменту, по решению Совместной комиссии, будет проведен ряд экспертных консультаций о снятии санкций против Ирана и о его ядерной деятельности.