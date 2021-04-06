В Сербии открыли выставку к годовщине бомбардировок во время Второй мировой войны

Белград, 6 апреля. В столице Сербии прошли памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины с начала бомбардировок Белграда и нападения нацистской Германии на Югославию. Помимо традиционных акций, таких как возложение цветов жертвам агрессии, состоялось уникальное событие: открытие на Площади Республики, в самом центре города, выставки «Открытый город — 6 апреля 1941 года».
В ней соединились уникальные фотографии разрушенного Белграда начала 40-х, большая часть которых хранилась в архивах и до сегодняшнего дня не была опубликована, с тематическими работами современных художников. Это работы выпускников белградской Школы комикса, иллюстрации и концепт-арта им. Юрия Лобачева, признанного во всем мире советского и югославского мастера, который долгие годы жил в Белграде.
На выставке представлено 15 авторских работ и около 20 фотографий.
Организаторами мероприятия выступили «Русский Дом» (Российский центр науки и культуры) в Белграде, мэрия сербской столицы, Содружество художников-комиксистов Сербии и сама Школа комикса. Выставку также поддержали Фонд «Бессмертный полк Сербии» и молодежный театр «ДАДОВ».
На торжественном открытии экспозиции присутствовали посол Российской Федерации в Сербии Александр Боцан-Харченко, заместитель мэра Белграда Горан Весич, глава «Русского Дома» Евгений Баранов и другие высокопоставленные гости.
Во время импровизированного пресс-подхода Горан Весич отметил, что такого рода мероприятия крайне важны для сохранения памяти о минувших событиях:
«Жители Белграда теперь могут впервые увидеть фотографии разрушения нашего города, которое произошло 80 лет назад. Эти фотографии, в том числе, были сделаны немецкими летчиками, и они показывают, насколько был разбомблен наш город. В результате взрывов погибло более 2500 человек, хотя точное число до сих пор неизвестно. Мы, к сожалению, не знаем имен всех жертв. 700 зданий были полностью разрушены, а тысячи были повреждены настолько, что в них невозможно было жить», — подчеркнул заместитель градоначальника.
По его словам, в ХХ веке Белград никогда не подвергался более серьезным разрушениям, чем в 1941-м году, хотя всего за одно столетие он пережил бомбардировки пять раз.
«Эта трагедия закончилась три с половиной года спустя, когда Белград был освобожден объединенными силами партизанских отрядов и Красной Армии.
Сегодня мы вместе с нашими российскими друзьями вспоминаем всех этих людей и отмечаем это трагическое событие. И главное наше пожелание – чтобы в ХХI веке наш город больше никогда не подвергался бомбардировкам.
Мы смотрим в будущее, чтим память жертв и все, что произошло, и верим, что в Европе больше не будет подобных событий и что Сербия будет в безопасности. А чтобы наша страна была в безопасности, она должна быть сильной в экономическом и военном отношении, быть политически независимой. Это единственная гарантия того, что подобное больше никогда не случится», — отметил Весич.
Он добавил, что выставка является началом празднования «Дня города Белграда», которое ежегодно проводится в апреле.
Посол Российской Федерации Александр Боцан-Харченко напомнил о многочисленных совместных акциях посольства Российской Федерации и сербской столицы.
«Эта выставка — лишь часть наших совместных усилий, направленных на то, чтобы не забыть никогда трагические события 6 апреля 1941 года. У нас также будут совместные мероприятия по случаю 80-летия нападения фашистской Германии на Советский Союз.
Все это доказывает, что мы выступаем вместе в борьбе против попыток пересмотреть историю и правду о Второй мировой войне. Подобные выставки очень важны, потому что они показывают нам, а также будущим поколениям, как все это выглядело в глазах тех, кто испытал на себе все то, что изображено на фотографиях. Посетители могут увидеть, что на самом деле случилось в этот день в Белграде 80 лет назад», — отметил Боцан-Харченко.
По словам директора «Русского Дома» Евгения Баранова, несмотря на тяжелую ситуацию, вызванную пандемией, старейший российский культурный центр за границей продолжает активно работать. В частности, одним из важнейших направлений является организация подобных мероприятий и выставок.
«Русский дом объединяет сегодня художников, скульпторов, мастеров комикса, журналистов, историков и всех, кто интересуется историей и культурой наших братских народов.
Мы готовы поддержать интересные проекты, открыты для диалога, и безусловно будем продолжать и усиливать нашу работу, несмотря ни на что», – объявил директор «Русского дома».
Баранов также заметил, что эту выставку сегодня увидели и жители Ростова-на-Дону, она стала частью экспозиции мультимедиального комплекса «Россия», которая открылась при содействии «Русского Дома» и движения «Дороги славы — наша история».
В эксклюзивном комментарии для международной редакции Федерального агентства новостей подробностями о подготовке этой экспозиции поделился Зоран Стефанович — руководитель белградского Центра искусства комикса, редактор Собрания работ художника Юрия Лобачева.
Он отметил, что идея соединить комикс с военно-исторической темой лежала на поверхности, так как этот жанр является «визуальной литературой», которая воздействует на людей так же мощно, как музыка.
«И в то же время это Белград, одна из столиц комиксов в межвоенной Европе, где русские карикатуристы-эмигранты и сербские сценаристы создавали нарисованные рассказы, которые читают и сегодня в десятках стран.
Таким образом, именно учителя современных художников в Сербии пережили бомбежку 6 апреля 1941 года, когда, помимо Национальной библиотеки со средневековыми сербскими и славянскими рукописями, сгорели все издания комиксов и тысячи оригинальных страниц», – пояснил Стефанович.
Автором идеи стала Ирина Антанасиевич, профессор филологического факультета Белградского университета, большой знаток культуры русской эмиграции, а также визуальной литературы. У нее вместе с этой командой авторов уже был совместный опыт подобной работы.
«Под ее руководством в 2020 году мы делали выставку в Москве, посвященную Юрию и Павлу Лобачевым, в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына. В то время белградские карикатуристы иллюстрировали биографию Юрия Лобачева по его воспоминаниям, и тогда также освещалось несколько эпизодов, связанных со Второй мировой войной.
Основываясь на этом опыте, профессор Антанасиевич предложила новому директору «Русского дома» в Белграде Евгению Баранову сделать аналогичную визуализацию в центре Белграда, на площади Республики перед Национальным музеем и театром.
Таким образом, мы не только хотели напомнить сотням тысяч граждан о войне и страданиях невинных жертв, но и указать на многие детали, неизвестные широкой публике. Например, на тот факт, что 6 апреля 1941 года молодые российские летчики, которые родились в России, защищали Белград и небо над Сербией в составе военной авиации Королевства Югославии. Это были эмигранты — те, кто в детском возрасте, спасаясь от революции, приехали сюда», – подчеркнул руководитель Центра комикса.
Оригинальные художественные работы были подготовлены под наставничеством профессора Владимира Весовича, они выполнены учениками и сотрудниками Школы-мастерской им. Ю. Лобачева. Некоторые из художников этой школы имеют русское происхождение, и, таким образом, по мнению организаторов, получилась преемственность столетних сербско-российских отношений в массовой культуре. Несмотря на то, что в команде было достаточно много молодых художников, идея создать иллюстрации на эту тему оказалась им близка.
«Все эти молодые люди уже видели бомбежки своего родного города и своей Родины — бомбардировки НАТО в 1999 году, когда Сербия в одиночку выступила против 19 стран. Художники уже сформировали отношение к этим темам, и буквально пережили то же самое, что их родители, бабушки и дедушки испытали в предыдущих двух мировых войнах.
Местные художники обладают не только творческой чувствительностью, но и широким образованием, которое мотивирует их изучать и творить на темы мировых войн, неолита, славянского происхождения и средневековой славянской культуры, сегодняшнего дня или футуро-фантастических антиутопий.
В наших кругах считается, что художник ничего не стоит, если он немного не ученый, потому что только так он может быть хорошим воспитателем человеческих душ. Этим авторам удалось передать ужас войны. Думаю, что некоторые из этих картин на сегодняшний день являются самыми шокирующими на тему разрушения Белого города на Дунае, тихой славянской реке», — заключил Стефанович.