В Сербии открыли выставку к годовщине бомбардировок во время Второй мировой войны

Белград, 6 апреля. В столице Сербии прошли памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины с начала бомбардировок Белграда и нападения нацистской Германии на Югославию. Помимо традиционных акций, таких как возложение цветов жертвам агрессии, состоялось уникальное событие: открытие на Площади Республики, в самом центре города, выставки «Открытый город — 6 апреля 1941 года».

В ней соединились уникальные фотографии разрушенного Белграда начала 40-х, большая часть которых хранилась в архивах и до сегодняшнего дня не была опубликована, с тематическими работами современных художников. Это работы выпускников белградской Школы комикса, иллюстрации и концепт-арта им. Юрия Лобачева, признанного во всем мире советского и югославского мастера, который долгие годы жил в Белграде.

На выставке представлено 15 авторских работ и около 20 фотографий.

Организаторами мероприятия выступили «Русский Дом» (Российский центр науки и культуры) в Белграде, мэрия сербской столицы, Содружество художников-комиксистов Сербии и сама Школа комикса. Выставку также поддержали Фонд «Бессмертный полк Сербии» и молодежный театр «ДАДОВ».

На торжественном открытии экспозиции присутствовали посол Российской Федерации в Сербии Александр Боцан-Харченко, заместитель мэра Белграда Горан Весич, глава «Русского Дома» Евгений Баранов и другие высокопоставленные гости.

Во время импровизированного пресс-подхода Горан Весич отметил, что такого рода мероприятия крайне важны для сохранения памяти о минувших событиях:

«Жители Белграда теперь могут впервые увидеть фотографии разрушения нашего города, которое произошло 80 лет назад. Эти фотографии, в том числе, были сделаны немецкими летчиками, и они показывают, насколько был разбомблен наш город. В результате взрывов погибло более 2500 человек, хотя точное число до сих пор неизвестно. Мы, к сожалению, не знаем имен всех жертв. 700 зданий были полностью разрушены, а тысячи были повреждены настолько, что в них невозможно было жить», — подчеркнул заместитель градоначальника.

По его словам, в ХХ веке Белград никогда не подвергался более серьезным разрушениям, чем в 1941-м году, хотя всего за одно столетие он пережил бомбардировки пять раз.

«Эта трагедия закончилась три с половиной года спустя, когда Белград был освобожден объединенными силами партизанских отрядов и Красной Армии. Сегодня мы вместе с нашими российскими друзьями вспоминаем всех этих людей и отмечаем это трагическое событие. И главное наше пожелание – чтобы в ХХI веке наш город больше никогда не подвергался бомбардировкам. Мы смотрим в будущее, чтим память жертв и все, что произошло, и верим, что в Европе больше не будет подобных событий и что Сербия будет в безопасности. А чтобы наша страна была в безопасности, она должна быть сильной в экономическом и военном отношении, быть политически независимой. Это единственная гарантия того, что подобное больше никогда не случится», — отметил Весич.

Он добавил, что выставка является началом празднования «Дня города Белграда», которое ежегодно проводится в апреле.

Посол Российской Федерации Александр Боцан-Харченко напомнил о многочисленных совместных акциях посольства Российской Федерации и сербской столицы.

«Эта выставка — лишь часть наших совместных усилий, направленных на то, чтобы не забыть никогда трагические события 6 апреля 1941 года. У нас также будут совместные мероприятия по случаю 80-летия нападения фашистской Германии на Советский Союз. Все это доказывает, что мы выступаем вместе в борьбе против попыток пересмотреть историю и правду о Второй мировой войне. Подобные выставки очень важны, потому что они показывают нам, а также будущим поколениям, как все это выглядело в глазах тех, кто испытал на себе все то, что изображено на фотографиях. Посетители могут увидеть, что на самом деле случилось в этот день в Белграде 80 лет назад», — отметил Боцан-Харченко.

По словам директора «Русского Дома» Евгения Баранова, несмотря на тяжелую ситуацию, вызванную пандемией, старейший российский культурный центр за границей продолжает активно работать. В частности, одним из важнейших направлений является организация подобных мероприятий и выставок.

«Русский дом объединяет сегодня художников, скульпторов, мастеров комикса, журналистов, историков и всех, кто интересуется историей и культурой наших братских народов. Мы готовы поддержать интересные проекты, открыты для диалога, и безусловно будем продолжать и усиливать нашу работу, несмотря ни на что», – объявил директор «Русского дома».

Баранов также заметил, что эту выставку сегодня увидели и жители Ростова-на-Дону, она стала частью экспозиции мультимедиального комплекса «Россия», которая открылась при содействии «Русского Дома» и движения «Дороги славы — наша история».

В эксклюзивном комментарии для международной редакции Федерального агентства новостей подробностями о подготовке этой экспозиции поделился Зоран Стефанович — руководитель белградского Центра искусства комикса, редактор Собрания работ художника Юрия Лобачева.

Он отметил, что идея соединить комикс с военно-исторической темой лежала на поверхности, так как этот жанр является «визуальной литературой», которая воздействует на людей так же мощно, как музыка.

«И в то же время это Белград, одна из столиц комиксов в межвоенной Европе, где русские карикатуристы-эмигранты и сербские сценаристы создавали нарисованные рассказы, которые читают и сегодня в десятках стран. Таким образом, именно учителя современных художников в Сербии пережили бомбежку 6 апреля 1941 года, когда, помимо Национальной библиотеки со средневековыми сербскими и славянскими рукописями, сгорели все издания комиксов и тысячи оригинальных страниц», – пояснил Стефанович.

Автором идеи стала Ирина Антанасиевич, профессор филологического факультета Белградского университета, большой знаток культуры русской эмиграции, а также визуальной литературы. У нее вместе с этой командой авторов уже был совместный опыт подобной работы.

«Под ее руководством в 2020 году мы делали выставку в Москве, посвященную Юрию и Павлу Лобачевым, в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына. В то время белградские карикатуристы иллюстрировали биографию Юрия Лобачева по его воспоминаниям, и тогда также освещалось несколько эпизодов, связанных со Второй мировой войной. Основываясь на этом опыте, профессор Антанасиевич предложила новому директору «Русского дома» в Белграде Евгению Баранову сделать аналогичную визуализацию в центре Белграда, на площади Республики перед Национальным музеем и театром. Таким образом, мы не только хотели напомнить сотням тысяч граждан о войне и страданиях невинных жертв, но и указать на многие детали, неизвестные широкой публике. Например, на тот факт, что 6 апреля 1941 года молодые российские летчики, которые родились в России, защищали Белград и небо над Сербией в составе военной авиации Королевства Югославии. Это были эмигранты — те, кто в детском возрасте, спасаясь от революции, приехали сюда», – подчеркнул руководитель Центра комикса.

Оригинальные художественные работы были подготовлены под наставничеством профессора Владимира Весовича, они выполнены учениками и сотрудниками Школы-мастерской им. Ю. Лобачева. Некоторые из художников этой школы имеют русское происхождение, и, таким образом, по мнению организаторов, получилась преемственность столетних сербско-российских отношений в массовой культуре. Несмотря на то, что в команде было достаточно много молодых художников, идея создать иллюстрации на эту тему оказалась им близка.