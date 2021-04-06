Провалившегося под лед екатеринбуржца затянуло под люк плотины

Екатеринбург, 6 апреля. Молодой человек на электросамокате поздно ночью провалился под лед городского пруда. Течением юношу унесло под технический люк плотины.

Тревожный вызов в диспетчерскую службу поступил от очевидцев, заметивших находящегося в опасности горожанина. Сотрудники МЧС незамедлительно отправились к месту происшествия. Им удалось спасти потерпевшего.

Сотрудники скорой помощи госпитализировали гражданина с сильным переохлаждением. Друга провалившегося под лед пациента, который участвовал в аренде самоката, доставили в отдел полиции для дачи показаний.

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