ООН пытается использовать Россию для давления на власти ЦАР и переговоров с боевиками

Организация Объединенных Наций пытается сохранить присутствие миротворцев в Центральноафриканской Республике. Для этого ей необходимо, чтобы боевики и дальше дестабилизировали ситуацию в стране.

На фоне успешной борьбы национальной армии с конгломератом группировок, объединившихся в «Коалицию патриотов за перемены» (CPC), эксперты все чаще говорят о неэффективности многопрофильной комплексной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА).

Накануне, 5 апреля, руководитель МИНУСКА Манкер Ндиай посетил Россию. Представитель международной организации встретился с заместителями министра иностранных дел Михаилом Богдановым и Сергеем Вершининым.

Le 5 avril 2021 à Moscou avec M.Mikhail Bogdanov vice ministre russe des Affaires étrangères et Conseiller Afrique et Moyen Orient du Président Vladmir Putin, à la suite d’une réunion de travail sur les relations #Russie/Afrique, la situation en #RCA et la #Minusca pic.twitter.com/wmQmJQlVmG — Mankeur ndiaye (@ndiayemankeur) April 6, 2021

Писатель и военный обозреватель Алексей Суконкин считает, что через Москву он пытался оказать влияние на Банги.

«Манкер Ндиай приезжал в Москву, чтобы потребовать Россию надавить на власти ЦАР. В его интересах, чтобы правительство пошло на уступки террористам. МИНУСКА это нужно, так как, если национальная армия добьет всех боевиков, то запрос на «голубые каски» иссякнет», — объяснил он.

Власти Центральноафриканской Республики и ее граждане выступают против присутствия миротворцев, которые не выполняют официально заявленные задачи. Вместо этого они сотрудничают с боевиками: поставляют бандгруппам продовольствие и вооружение, а взамен получают алмазы и золото.

Кроме того, МИНУСКА замешана в продаже конфискованного у бандитов оружия на черном рынке. «Голубые каски» также участвуют в разграблении природных богатств республики.

En plus de leur inutilité en Afrique, voici ce qu'ils savent faire de mieux: voler la richesse du pays. Ici un camion blindé de l'ONU se renverse . À l'intérieur se trouve des sacs de cobalt. pic.twitter.com/awALLmzCX9 — Bangui Newska (@newskarov) March 9, 2021

На данный момент обстановка в стране стабилизировалась. Правительственные силы восстановили контроль над территорией республики и разбили бандформирования. В ЦАР действуют лишь недобитые отряды радикалов, однако национальная армия продолжает операции по зачистке местности.

«Существует возможность, что миротворческий контингент выведут из страны за ненадобностью. В таком случае поток финансирования прекратится. Россия не должна вестись на эти провокации и потакать потребностям МИНУСКА. Никаких переговоров с террористами быть не должно», — подчеркнул военный обозреватель.

Президент Фостен-Арканж Туадера неоднократно говорил о том, что отказывается садиться за стол переговоров с боевиками, которые подняли оружие против народа ЦАР. Его решение поддерживает население республики. Люди одобряют действия армии и властей.

Соответствующую позицию властей подтверждал советник центральноафриканского лидера по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров. Он неоднократно заявлял, что о переговорах с террористами не может быть и речи.

ООН отказывается прислушиваться к правительству ЦАР. Она не учитывает требования Банги, принимая решения относительно происходящего в стране. Ранее центральноафриканский МИД раскритиковал резолюцию международной организации об увеличении численности миротворческого контингента.

«Международное сообщество должно уважать суверенитет ЦАР и учитывать позицию официальных представителей республики. Правительство страны исключает возможность переговоров с террористами, которые подняли оружие против центральноафриканского народа и пытались захватить власть», — констатировал Алексей Суконкин.

Население ЦАР обращалось к президенту с просьбой вывести миротворцев с территории республики. Кроме того, жители ЦАР массово пишут генсеку ООН Антониу Гутерришу с требованием отозвать из страны миссию, которая не выполняет поставленные ей задачи, а только наживается на нестабильной ситуации в африканской стране.

О полном разгроме сил «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) ранее заявил Захаров. В стране остались только отдельные преступные элементы, над устранением которых работают вооруженные силы. В экспертном сообществе считают, что на фоне успехов национальной армии действовавшее ранее политическое соглашение о мире и примирении в ЦАР от 6 февраля 2019 года утратило силу.

В преддверии всеобщих выборов, которые состоялись в декабре 2020 года, активизировались бандформирования. Последние вступили в «Коалицию» бывшего президента Франсуа Бозизе, разыскиваемого по обвинению в попытке государственного переворота.

Подконтрольные ему боевики нарушили Хартумское соглашение, когда срывали электоральный процесс и атаковали Банги. При наступлении радикалов пострадали мирные жители страны. Однако ВС ЦАР отразили наступление и разбили бандформирования, восстановив безопасность и контроль над республикой.