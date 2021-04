ООН пытается использовать Россию для давления на власти ЦАР и переговоров с боевиками

Организация Объединенных Наций пытается сохранить присутствие миротворцев в Центральноафриканской Республике. Для этого ей необходимо, чтобы боевики и дальше дестабилизировали ситуацию в стране.

На фоне успешной борьбы национальной армии с конгломератом группировок, объединившихся в «Коалицию патриотов за перемены» (CPC), эксперты все чаще говорят о неэффективности многопрофильной комплексной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА).

Накануне, 5 апреля, руководитель МИНУСКА Манкер Ндиай посетил Россию. Представитель международной организации встретился с заместителями министра иностранных дел Михаилом Богдановым и Сергеем Вершининым.

Le 5 avril 2021 à Moscou avec M.Mikhail Bogdanov vice ministre russe des Affaires étrangères et Conseiller Afrique et Moyen Orient du Président Vladmir Putin, à la suite d’une réunion de travail sur les relations #Russie/Afrique, la situation en #RCA et la #Minusca pic.twitter.com/wmQmJQlVmG