Турецкие военнослужащие погибли при взрыве в Хасаке

Дамаск, 6 апреля. Неподалеку от турецкой базы, расположенной в городе Телль Тамр в сирийской провинции Хасака, прогремело два взрыва. Об этом со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает РИА Новости. По предварительным данным, в результате нападения четверо турецких военнослужащих погибли, семь получили ранения.

Город Телль Тамр находится в зоне проводимой турецкой армией совместно с протурецкими отрядами Сирийской национальной армии (СНА) операции «Источник мира», целью которой является зачистка северных районов Сирии от курдских вооруженных формирований. В ответ на проведение операции, курдские отряды регулярно устраивают теракты против боевиков СНА и турецких военнослужащих.