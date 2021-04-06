Солист Little Big Илья Прусикин испугался за свою жизнь на съемках «Орла и решки»

Москва, 6 апреля. Солист панк-рейв группы Little Big Илья Прусикин не смог совладать со своим страхом высоты и попросил посадить вертолет почти сразу же взлета.

К десятилетию трэвел-шоу «Орел и решка» создатели решили подготовить для зрителей особенные выпуски. В новом сезоне у программы нет постоянных ведущих. В каждое новое путешествие отправляются разные звезды российского шоу-бизнеса. Заветную монетку уже подбрасывали Александр Гудков и Иван Дорн, а также Вера Брежнева и Верка Сердючка.

Ведущими последнего выпуска стали участники Little Big — Илья Прусикин и Софья Таюрская. Они посетили столицу штата Джорджия — Атланту. Золотая карточка досталась Прусикину, поэтому именно он отправился на вертолетную прогулку. Однако в эфире шоу музыкант признался, что безумно боится высоты.

Когда съемочная команда приехала на взлетную площадку, погода немного испортилась — небо затянуло и начался ветер. Прусикин понадеялся, что полет отменят из-за погодных условий, но выяснилось, что немного туч не помешают процессу.

«Когда мы приехали, подошли к пилоту, он сказал, что ветер сильный, но, в принципе, безопасно. В принципе, понимаете? Меня такой испуг взял!» — рассказал музыкант.

Полет должен был продлиться 50 минут, однако из-за страха Ильи Прусикина вертолет посадили сразу же после взлета. В кабине артиста стало сильно трясти и он не мог совладать с собой. Прусикин попросил пилота развернуться обратно. Весь полет музыканта занял всего семь минут.

Недавно группы Little Big получила награду в номинации «Группа года» на третьей церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии Bravo.