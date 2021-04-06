Власти Севастополя начнут сотрудничество с Министерством туризма Сирии

Россия и Сирия усилят сотрудничество в сфере туризма. Новые соглашения были заключены во время визита делегации из Крыма в сирийскую столицу. На дипломатической встрече в Дамаске побывал специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

В состав приехавшей из РФ правительственной группы входили государственные служащие из Крыма. Возглавляла делегацию заместитель губернатора города Севастополя Мария Литовко.

Представителей России встретил лично министр туризма Сирии Мухаммад Рами Радван Мартини. По итогу мероприятия он рассказал, что переговоры были плодотворными и позволили заключить сразу несколько соглашений о сотрудничестве в различных областях. Так, межгосударственное взаимодействие будет усилено в сфере культурного туризма, подготовке профильных специалистов и обмене опытом.

В ходе встречи также было заключено рамочное соглашение о сотрудничестве между провинцией Тартус и городом Севастополем. Оно включает в себя организацию коммуникации между образовательными учреждениями двух регионов из области туризма.

Мухаммад Рами Радван Мартини подчеркнул заинтересованность Сирии в иностранных инвестициях, особенно из России.

«Министерство туризма Сирии заинтересовано в развитии отношений с частным сектором, с бизнесменами и инвесторами, а также в развитии туризма и культурного обмена. У нас есть программы сотрудничества, которые мы предложили дружественной делегации», — рассказал сирийский министр.

Он заявил, что в стране уже активно реализуется ряд российских инвестиционных проектов, и отметил, что сирийцы могут предложить иностранным партнерам множество потенциально выгодных инициатив.

В заключение он добавил, что российский и сирийский народы имеют богатую историю и культурное наследие. Политик убежден, что в сочетании с расширением возможностей для бизнеса сотрудничество между странами будет выгодным для всех.

В настоящее время развитие туризма занимает четвертое место в списке приоритетов правительства Сирии, уступая только экономике, строительству и образованию. Отрасль рассматривается как стратегическая, которая должна помочь восстановлению страны.

Министр туризма Сирии объявил о возрождении отрасли еще в конце 2020 года. К сожалению, многие исторические памятники были разрушены террористами за годы конфликта, однако возвращение большей части территорий страны под контроль правительства позволило приступить к их восстановлению.