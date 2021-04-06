Украина получит 10 миллионов доз американский вакцины Pfizer

Киев, 6 апреля. Украинские власти заключили с американской компанией Pfizer контракт на поставку 10 миллионов доз вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский.

Президент Украины отметил, что общался с руководством компании еще в начале февраля. Тогда сторонам удалось договориться о поставках вакцины. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил зарубежных коллег за поддержку. Сотрудничество с американской компанией продолжится. Более того, оно расширится, заверил Андрей Ермак.

В конце февраля на Украину поставили 500 тысяч доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19. Препарат прибыл из Индии, где налажено его производство. Однако Киев надеется на создание собственного препарата. Украинская вакцина от коронавируса должна появится в ближайшее время, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.