Экономист оценил перспективы отказа от доллара в международных расчетах

Москва, 6 апреля. Полностью отказаться от американского доллара в международных расчетах невозможно, считает экономист Владимир Колмаков.

Он подчеркнул, что, вне зависимости отношений с Соединенными Штатами, Россия будет покупать американские товары, за которые придется платить исключительно долларами. Это, по мнению эксперта, первая очевидная причина невозможности отказа от денежной единицы США.

Вторая причина — это «некая безальтернативность» доллара, указал экономист. Он объяснил, что цены на многие товары представлены в американской валюте. Поэтому пока на мировом рынке не произойдет глобальных изменений, существенного отказа от доллара ждать не стоит, считает Колмаков, его слова передает Pravda.ru.

При этом экономист согласился с тем, что доллар в международных расчетах постепенно заменяется на евро. Однако этот процесс происходит недостаточно быстро, что не позволяет говорить о полном отказе от американской валюты.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин ранее заявил, что неконтролируемые санкции США не позволяют считать доллар надежной валютой. По его словам, сокращение использования доллара в глобальной торговле — ожидаемый исход в текущей геополитической реальности.