София, 6 апреля. Жители Болгарии уверены, что попытка Киева спровоцировать войну между Россией и НАТО приведет к полному распаду Украины.

Болгарские пользователи Сети раскритиковали заявление представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, который ранее признался, что Киев и страны НАТО якобы «готовятся к войне с Россией». По его словам, в ходе предстоящих учений НАТО Defender Europe-2021 украинские и западные военные будут отрабатывать масштабное вооруженное противостояние с Россией.

В Болгарии уверены, что Евросоюзу и НАТО не следует вступать в вооруженное противостояние с Россией, а также оказывать военную помощь Киеву. По мнению жителей Болгарии, спровоцированный Киевом конфликт между Россией и НАТО обернется распадом Украины.

«Украина потеряет еще некоторые части своей территории — все по ту сторону реки», — пишет пользователь под ником Браво НАТО.

«Украинцам не стоит рассчитывать на то, что войска европейских стран высадятся в Украине, чтобы защитить их от России. Неважно, в НАТО они или нет — ну сколько стран согласится с тем, чтобы Байден втянул Европу в войну. Он же полных псих», — отметил Аман бе.

«В итоге выиграет Китай, забрав себе все», — уверен Х7V7.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Киев намерен увеличить численность военной группировки на границе с Крымом. Многие эксперты выразили уверенность, что Киев готовит военное вторжение на полуостров, передает RT.