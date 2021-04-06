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Экономика

Финансист из США отметил эффективность антидолларового маневра России

Финансист из США отметил эффективность антидолларового маневра России

Вашингтон, 6 апреля. Российская политика отказа от доллара начинает доказывать свою эффективность. Об этом говорится в публикации американского издания Schiff Gold.

Доля нацвалюты США в мировых валютных резервах заметно сократилась, упав до самого низкого значения за последние 25 лет. В настоящее время доллар составляет только 54% от всех валютных резервов мира, передает слова автора публикации «ПолитРоссия».

Кроме того, доля американской валюты в обозримом будущем может упасть еще больше, отметил финансовый эксперт из США Питер Шифф, ранее предсказавший кризис 2008 года. По его мнению, уже к концу этого года процент доллара достигнет своего нового минимума.

Тенденция дедолларизации зародилась в России, отметил Шифф. Так, Москва с 2014 года активно отказывается в своих резервах от доллара в пользу золота. В 2018 году РФ стала пятым по величине держателем золота в мире. Подобное наблюдается и в других странах: к примеру, Польша также заявила о планах увеличить запасы драгоценного металла на 100 тонн.

России потребуется порядка пяти лет, чтобы полностью отказаться от доллара. Об этом заявил главный инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин.

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