Террористы ИГ похитили 19 человек в сирийской Хаме

Дамаск, 6 апреля. Боевики запрещенной в РФ организации ИГ1 атаковали подконтрольные Сирийской арабской армии (САА) районы на востоке провинции Хама, в результате нападения среди военнослужащих есть погибшие и раненые. При этом террористам удалось захватить восемь сотрудников полиции и 11 местных жителей. 40 человек на данный момент числятся пропавшими без вести, передает корреспондент оппозиционного информационного агентства Step.

Правительственное агентство SANA уточняет, что нападение было совершено в населенном пункте ас-Саан на востоке района ас-Саламия в провинции Хама. В результате нападения террористов также погиб один мирный житель, несколько человек получили ранения и были госпитализированы в Национальную больницу города ас-Саламия.

Активность ячеек ИГ сохраняется в пустынных районах провинций Хомс, Дейр эз-Зор и Хама. Террористам противостоят силы САА и ВКС РФ, а также бойцы поддерживаемых США Сирийских демократических сил (СДС).

1 Организация запрещена на территории РФ.