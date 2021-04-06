Россиянам посоветовали не спешить сдавать монеты

Москва, 6 апреля. Центробанк планирует запустить эксперимент по сбору монет среди населения с помощью специальных автоматов. Комиссия за прием при этом будет отсутствовать.

Специалисты советуют не спешить сдавать монеты, поскольку некоторые из них пользуются большим спросом среди коллекционеров. В настоящее время найти их в кошельках россиян довольно сложно. Граждане неохотно тратят мелочь, оставляя ее в копилках. С одной стороны, это выгодно для Центробанка, поскольку откладываемые жителями деньги помогают сдерживать инфляцию, а с другой стороны, производство новых монет обходится довольно дорого, передает «Прайм».

Самыми дорогими считаются копеечные, пятикопеечные, десятикопеечные монеты. Их стоимость в несколько раз превышает номинал. Поэтому Банк России решил собирать мелочь с граждан с помощью специальных терминалов, которые будут установлены в крупных торговых центрах. Сумма принятых металлических денежных знаков будет зачислена на карту или мобильный телефон.

Однако эксперты советуют немного повременить со сдачей. Ведь некоторые из них вошли в историю, а через несколько лет их можно будет продать коллекционерам по хорошей цене. Ранее сообщалось, что золотая монета с изображением Георгия Победоносца представлена ЦБ РФ. Платежное средство призвано упростить приобретение инвестиционных активов.