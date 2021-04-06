Ведущая «Дома-2» Бородина получила от мужа подарок за 2 млн рублей

Москва, 6 апреля. Известная российская телеведущая, блогер и бизнесвумен Ксения Бородина похвасталась шикарным подарком от мужа Курбана Омарова ко дню рождения.

Звезда опубликовала в Stories фотографию шикарного кольца Bulgari в форме змеи, «сворачивающейся» вокруг пальца в три витка. Украшение относится к коллекции Serpenti Viper и стоит более 2 миллионов рублей. На сайте производителя указано, что кольцо сделано из белого золота 18 карат.

Ксении Бородиной 8 марта исполнилось 38 лет. Звезда замужем за бизнесменом Курбаном Омаровым, которому родила дочь Теону. От первого брака с предпринимателем Юрием Будаговым у нее есть дочь Мария.

Известный блогер после закрытия «Дома-2» на ТНТ в декабре 2020 года продолжила вести шоу «Бородина против Бузовой». Однако программа не пользуется такой популярностью как телестройка. На прошлой неделе стало известно, что телеканал «Ю» решил перезапустить «Дом-2», первый выпуск выйдет 19 апреля.

Ксения Бородина и ее коллега Ольга Бузова сохранили свои места ведущих, к ним также присоединится экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова, экстрасенс Влад Кадони и экс-участник реалити-шоу Андрей Черкасов. Однако продюсер Валерий Комиссаров считает, что «Дом-2» не продержится на канале «Ю» и до сентября из-за низких рейтингов.