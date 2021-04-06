Украинский эксперт раскрыл, чем неудачи в Донбассе обернутся для киевской власти

Киев, 6 апреля. Украинские власти слишком высоко подняли ставки в ситуации вокруг Донбасса. Отрицательный результат приведет к коллапсу в правящей верхушке.

Таким прогнозом поделился на онлайн-конференции «Кто управляет Украиной?», организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН, украинский социолог Евгений Копатько. Тот отметил, что Киеву нужен военный и политический результат: его можно предъявить как украинским гражданам, которые все меньше доверяют власти, так и западным партнерам, пишет Nation News.

«Незалежная стала заложником обстоятельств: люди, которые поддерживают украинскую власть, будут требовать результата. Отрицательный приведет к коллапсу власти», — объяснил эксперт.

Копатько подчеркнул, что США даже «снизошли» до организации переговоров президента Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленский. Байден заверил, что США помогут Украине и всецело поддерживают ее в стремлении «восстановить территориальную целостность».

«Украина очень сильно зависит от США, они модерируют повестку и вот это есть ключевой фактор, который влияет на ситуацию в стране», — отметил специалист.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть только один путь к прекращению конфликта в Донбассе: включить его страну в НАТО. Об этом президент заявил после переговоров с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.