Сетчатые чулки Джилл Байден переполошили пользователей Сети

Вашингтон, 6 апреля. Внешний вид первой леди США Джилл Байден переполошил пользователей Сети. Супруга американского президента появилась на публике в сетчатых чулках и короткой юбке.

Джилл прилетела из Калифорнии в Вашингтон в черном наряде, который состоял из блейзера, короткой юбки и сапожек на каблуке. Американцы обратили особое внимание на сетчатые чулки 69-летней женщины. Мнения о стиле Джилл Байден разделились.

«Чулки в сеточку вернулись в моду весной 2021 года! И наша любимая, умная, милосердная первая леди выглядит прекрасно и стильно», — восхитились некоторые.

Однако большинство посчитали, что женщине в 69 лет стоит одеваться прилично, а не гнаться за молодостью. Пользователи посчитали, что сетчатые чулки — это вульгарно, дешево и безвкусно, что никак не соответствует статусу первой леди страны. Многие даже посоветовали уволить стилиста, который помогал подобрать для Джилл такой наряд.

«Она уже немолода для таких вещей, ей стоит пересмотреть гардероб», — отметили комментаторы.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская вызвала недоумение украинцев, облачившись в очередной «мешок». Супруга украинского лидера явилась на мероприятие в костюме оверсайз от местного бренда.