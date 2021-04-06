Татуировка помогла украинцу «разглядеть» сестру-юриста на обнаженной фотосессии в ОАЭ

Дубай, 6 апреля. Брат одной из участниц скандальной фотосессии на балконе в ОАЭ «опознал» свою сестру среди других голых девушек. Украинцу помогла огромная татуировка на бедре девушки.

Общественность не перестает обсуждать скандальную фотосессию на балконе в Дубае, где приняли участие обнаженные девушки-модели. Как впоследствии выяснилось, все они — выходцы из бывших советских республик, а 11 из них являются украинками. Одну такую украинку «опознал» ее собственный брат, который вместе со всей семьей считал, что Яна Г. просто отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Daily Mail.

По словам шокированного 20-летнего гражданина Украины, родные девушки знали, куда она прилетела, но понятия не имели, что целью путешествия была непристойная съемка. Напомним, что 27-летняя модель Яна Г. была в числе задержанных за откровенную фотосессию в элитном районе небоскребов ОАЭ. Ее вычислили благодаря отличительной примете — татуировке, которая присутствует и на ее снимках в социальных сетях.

В настоящий момент Яна, как и другие десять задержанных ее соотечественниц, готовятся увидеть своего консула. Девушки всерьез опасаются, что им грозит тюремное заключение и крупный штраф, поскольку их «трюк» считается развратным и незаконным в Дубае.

Яна Г. получила на родине диплом юриста. Однако ей было трудно устроиться на работу по специальности. После окончания университета девушка работала официанткой в кафе, хостесс в ресторане, а затем на пивоварне, а около года назад решила погрузиться в «модную индустрию».

Во время поездки за границу Яна показывала друзьям и родственникам свои завтраки, купания в бассейнах и спортивные автомобили, но только не обнаженную сцену на балконе, которую законные власти страны сочли постыдной. Так же украинка писала, что перед арестом ей пришлось в третий раз за три дня сменить гостиницу, но ей это нравилось.

Вместе с девушками к уголовной ответственности был привлечен 33-летний российский бизнесмен Алексей Концов, который, по словам полиции, «стоял за голой фотосессией в Дубае». Предприниматель, как полагают правоохранители, снимал обнаженных женщин, но утверждал, что его присутствие в другой квартире было совпадением. Сейчас мужчина нанял адвокатов, чтобы выйти из Дубайской тюрьмы.