Власти Италии назвали главное условие возобновления приема туристов из РФ

Рим, 6 апреля. Стабилизация ситуации с коронавирусом позволит начать принимать россиян летом этого года, заявил министр туризма Италии Массимо Гаравалья.

Пока сложно назвать точную дату открытия границ Италии для путешественников из других государств, однако местные власти заинтересованы в скорейшем возвращении туристов, в том числе из России. Путешествия в Италию возобновятся, когда позволит эпидемиологическая ситуация. Правительство надеется, что это произойдет летом, отметил министр в беседе с ТАСС.

Примерно 7-8 млн россиян смогут отдохнуть за рубежом в 2021 году, рассказал генеральный директор туроператора «Интурист» Виктор Тополкараев. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко посоветовала жителям РФ планировать летний отпуск внутри страны, так как в другие государства поехать будет сложно.

Туристический сезон в 2021 году может стать уникальным, если Россия воспользуется шансом вывести индустрию на новый уровень. Правительство рассчитывает на смягчение ограничений по COVID-19, отметил первый заместитель председателя СФ РФ Андрей Яцкин.