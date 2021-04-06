Цифровые валюты стали предметом обсуждения Медведева и ЦБ

Москва, 6 апреля. Дмитрий Медведев совместно с Правительством РФ и представителями Центробанка поднял вопрос защиты нацинтересов при использовании цифровых валют.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, члены Кабмина РФ и представители Банка России провели дискуссию на тему защиты национальных интересов в рамках разработки и дальнейшего использования зарубежных цифровых валют. Об этом пишет ТАСС.

«С коллегами из Правительства РФ и Центрального банка обсудили вопросы защиты национальных интересов при разработке и последующем использовании иностранных цифровых валют», — написал Медведев на своей страничке в Facebook.

Ранее в России вступил в силу новый закон, который определяет такие понятия, как «цифровые финансовые активы» и «цифровая валюта». Отдельно отмечается, что закон запрещает использовать на территории Российской Федерации криптовалюту с целью оплаты товаров и услуг.

Цифровизация в РФ также коснется системы учета иностранных граждан. Предполагается, что в скором времени будет разработана единая информационная платформа с цифровыми профилями нерезидентов. Информация поступала от пресс-службы Министерства внутренних дел РФ.