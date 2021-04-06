Польские СМИ развенчали миф о подготовке России к войне на Украине

Варшава, 6 апреля. Россия в случае подготовки к военной операции постаралась бы обеспечить своему наступлению фактор стратегической неожиданности.

Об этом пишет польский аналитик издания Gazeta Конрад Музыка, отметив, что Россия напротив не проводит никакой подготовки в данном направлении, и открыто перебрасывала свои войска к Крыму в рамках плановой передислокации. События прошлой недели дали аналитикам из различных стран повод подискутировать на тему, следует ли ждать обострения в Донбассе и конфронтации между Киевом и Москвой, однако Музыка отметил, что Россия явно не готовится к наступательным операциям.

По словам Музыки, поднятая в прессе «шумиха» с видео, на котором видно передвижение колонн бронетехники ВС РФ по Крымскому мосту, говорит только в пользу того, что Россия проводит плановые учения. Кроме того, в рамках учения в Крым было переброшено всего 4 тысячи военнослужащих, чего недостаточно для проведения оборонительной или наступательной операции.

«Это слишком малые силы для серьезного наступления. Распространяемые в интернете записи показывают, что в движение приведены относительно небольшие подразделения», — указал Музыка.

Польский эксперт подчеркнул, что если бы российское военное командование действительно готовило войска к войне, то переброска техники никогда бы не попала на видео.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть только один путь к миру в Донбассе: включить Украину в НАТО. Об этом президент заявил по итогам телефонных переговоров с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.