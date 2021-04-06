Варшава, 6 апреля. Читатели польского СМИ видят в президенте РФ Владимире Путине лидера, который сохранил целостность большой страны.

Поляки уверены, что без Путина территорию крупнейшего государства быстро приватизируют и отдадут иностранному капиталу. Российские земли богаты полезными ископаемыми, что не может не привлекать западные страны. Читатели отметили, что сильная и свободная Россия при Путине — единственная преграда для США и Китая, которые мечтают завладеть такой большой территорией.

«Путину сейчас нет достойной замены, и меня вовсе бы не огорчило, если бы церковь объявила его царем», — уверен один из пользователей.

Жители Польши отметили, что еще одним преимуществом нынешнего президента РФ является решительность. По словам читателей, так называемые сторонники демократии не видят, как долго у власти остается канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Путин — решительный человек, все должны в конце концов осознать, что ни ему, ни остальным россиянам не нужен мир без России», — заявил читатель польских СМИ.

«Никто не слышал о том, что в США ограничение в виде двух (президентских. — Прим. ред.) сроков ввели только после смерти (32-го главы США Франклина. — Прим. ред.) Рузвельта, который скончался во время третьего?», — напомнил юзер под ником 444.

Пользователи считают, что закон, дающий Путину возможность претендовать на пост президента, написан не просто так. Они увидели в нем сигнал для НАТО: в России при нынешнем лидере делать нечего, страна развивается собственными путями.

Фигурист Евгений Плющенко ранее восхитился исключительным ответом Путина на негативные выпады президента США Джо Байдена.