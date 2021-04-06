Банги, 6 апреля. Миротворцы Организации Объединенных Наций дестабилизируют обстановку в Центральноафриканской Республике, сообщает издание Ndjoni Sango.

Многопрофильная комплексная миссия ООН в ЦАР (МИНУСКА) игнорирует собственные задачи по защите населения страны. Вместо этого «голубые каски» сотрудничают с боевиками. Они поставляют им припасы и вооружение. Местные жители неоднократно становились свидетелями того, как МИНУСКА оказывает помощь радикалам, а взамен получает от них золото и алмазы.

Центральноафриканцы обращались к президенту Фостен-Арканжу Туадера и просили его вывести контингент международной организации с территории республики. Жители ЦАР начали массово писать генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с требованием отозвать миротворцев из их городов.

ООН не заинтересована в восстановлении мира в Центральноафриканской Республике. Бесчинства боевиков помогали миротворцам грабить государство и наживаться на его природных богатствах. Авторы центральноафриканского издания считают, что именно это является причиной, по которой в Организации Объединенных Наций игнорируют требования местных властей.

К примеру, когда ЦАР попросила предоставить транспорт для эвакуации военнослужащих и гражданских из отдаленных регионов, МИНУСКА решила увеличить количество миротворцев. Обращение центральноафриканцев с предложением включить в состав миссии военный контингент из Руанды, который доказал эффективность в борьбе против боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), в ООН тоже не услышали.

Ранее советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров подтвердил, что вооруженные силы разгромили бандформирования. На данный момент в республике остались только отдельные преступные элементы. Действия армии, подготовленной российскими инструкторами, и руандийских союзников обеспечат полное восстановление мира и безопасности в стране.