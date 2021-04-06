Юрий Шафраник дал прогноз по «Северному потоку — 2» и украинской ГТС

Москва, 6 апреля. Российский газопровод «Северный поток — 2» будет достроен. Такое заявление сделал председатель совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник.

При этом запуск объекта в эксплуатацию не приведет к остановке транзита голубого топлива через Украину, отметил эксперт в ходе состоявшейся в Москве пресс-конференции. По его словам, даже после старта работы нового трубопровода объем поставок через это государство в страны Европейского союза будет составлять от 30 до 50 млн кубометров газа в год.

«Европа потребляла и будет потреблять газ. И в Африке не придет замещение газа, и на Ближнем Востоке трубы одномоментно не будут проложены в Европу. Поэтому нет выбора — острая необходимость. Будет достроен или нет «Северный поток — 2»? Я считаю — да, будет достроен», — цитирует Шафраника корреспондент ИА REGNUM.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают власти США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Очередные американские санкции едва ли смогут остановить прокладку газопровода «СП-2». Такое признание в интервью польским газетчикам озвучили члены Конгресса США.