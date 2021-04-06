Резидент Comedy Club Демис Карибидис стал отцом в четвертый раз

Москва, 6 апреля. Резидент Comedy Club, шоумен Демис Карибидис поделился радостной новостью — он стал отцом в четвертый раз. В своем Instagram-аккаунте он опубликовал снимок с новорожденной дочерью.

Карибидис счастливый и многодетный отец. Вместе с супругой Пелагеей он уже воспитывает пятилетнюю Софико, трехлетнюю Доротею и двухлетнего сына, имя которого пара до сих пор держит в секрете.

Во вторник, 6 апреля, в семье Карибидиса произошло пополнение — жена шоумена родила девочку. Как четырежды родители нарекли малышку — пока неизвестно. Зато фотографии с новорожденной артист опубликовал на странице в Instagram. Карибидис посвятил трогательный пост своей супруге, поблагодарив ее за то, что она вновь осчастливила их большую семью.

«Люблю тебя каждую секунду! Доча, расти здоровой, счастливой, воспитанной! Неси в этот мир добро и он тебе обязательно ответит», — сделал напутствие шоумен новорожденной дочери.

Подписчики резидента Comedy Club начали наперебой поздравлять его с рождение четвертого ребенка. Они назвали шоумена «большим Папо» с большой буквы,а также пожелали скорейшего восстановления его супруге.

«Мира и благополучия Вашей семье, Демис!!!»; «Ничего себе! Кажется, что недавно только предложение делал, а уже четверо детей»; «Поздравляем от всей души! Пусть растет здоровой и счастливой девочкой», — написали фолловеры.

Демис и Пелагея поженились в 2014 году. Предложение своей возлюбленной шоумен сделал с размахом во время юбилейного концерта Comedy Club. Это личное событие увидела вся страна.

В последнее время шоу-бизнес охватил настоящий бэби-бум. За последние несколько дней мамами стали актрисы Александра Кузенкина и Софья Каштанова, а также супермодель Летиция Каста, которая стала мамой в четвертый раз.