Норкин разбавил горячие споры про интервью Дудя шуткой про наркоманов

Москва, 6 апреля. Участники программы «Место встречи» обсудили новость о том, что в отношении блогера Юрия Дудя потребовали провести проверку на предмет пропаганды наркотиков.

В студии передачи «Место встречи» среди гостей прошли горячие споры о том, что журналист Юрий Дудь причастен к пропаганде наркотиков на своем YouTube-шоу.

Один из гостей программы — юрист Виталий Серуканов — подметил, что блогер является кумиром молодежи и авторитетной фигурой для подростков, однако при этом он разговаривает со своими гостями об употреблении запрещенных веществ. Он также подчеркнул, что Дудь в первую очередь предприниматель и просто зарабатывает на «хайповой» теме. Так, в интервью с блогером Ивангаем автор канала слишком много эфирного времени уделил расспросу гостя о наркотиках.

Журналист Андрей Норкин разбавил беседу шуткой о том, что в эфире Дудя просто собрались «все наркоманы», разрядившую атмосферу во время диалога.

Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты Екатерина Мизулина добавила, что этой темой занимаются активно и последовательно и назвала глупой попытку политизировать сложившуюся ситуацию.