Участница шоу «Ну-ка, все вместе!» довела Лазарева до слез

Москва, 6 апреля. Новый выпуск шоу «Ну-ка, все вместе!» ознаменовался выступлением талантливой вокалистки Ксении Бахчаловой, чье пение заставило судей проекта аплодировать стоя.

Участница программы исполнила песню «Не для меня придет весна» и подняла со своих мест всю сотню членов жюри. При этом голос Ксении Бахчаловой буквально довел Сергея Лазарева до слез. Артист не мог скрыть своего восхищения, он рукоплескал артистке.

«Ну правда, это то, что неподконтрольно. Вы когда пели, эти слезы… оно само, потому что в этом такая душа, такая искренность, такая чистота. Может быть, романс — это несвойственный мне жанр, но это было так по-настоящему. Ваши 100 баллов заслуженные», — признался растроганный Лазарев.

Певец попросил Ксению верить в себя, потому что у нее действительно «божественный голос». Еще не было такого участника, который бы заставил плакать стольких людей, добавил он.

Сергею Лазареву 1 апреля исполнилось 38 лет. Участник Евровидения поделился с поклонниками в Instagram видео с поздравлениями от своих детей. На ролике двухлетняя Аня и семилетний Никита пожелали любимому папе всего самого лучшего.