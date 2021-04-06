Ученые из США предрекли изменение климата в Арктике из-за молний

Вашингтон, 6 апреля. Катаклизмы из-за молний, которых станет больше после изменения климата, начнут происходить на территории Арктики, считают исследователи из США.

Предположение выдвинули специалисты из Калифорнийского университета. По их мнению, в Заполярье вырастет число пожаров. При этом точных прогнозов американские исследователи дать не смогли. Материал об этом опубликовал в профильном научном журнале Nature Climate Change.

Ученые из США провели анализ роли молний в пожарах на Аляске в 2015 году и данных спутников NASA. В итоге эксперты пришли к выводу, что в случае увеличения выбросов парниковых газов, к концу XXI века в тундре молнии начнут появляться в 2,5 раза чаще, а в тайге на 85%. Провоцируемые ими пожары могут вызвать как изменения экосистем в Заполярье, так и способствовать росту температур.

Правительство России в начале апреля утвердило новую программу развития Арктики до 2024 года. Ее реализация обойдется федеральному бюджету 19,5 млрд руб.