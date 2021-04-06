Хорватские СМИ раскрыли главную причину обострения обстановки в Донбассе

Загреб, 6 апреля. Хорватские аналитики издания Advance указали главную причину резкого обострения ситуации в республиках Донбасса.

По мнению хорватских журналистов, обострение в ЛДНР было вызвано тем, что сначала Киев обвинил Россию в переброске войск к украинской границе. Хотя в Минобороны РФ отметили, что маневры несли плановый характер и были вызваны подготовкой к учениям, киевские власти успели перепугаться и заручиться поддержкой НАТО на случай конфронтации с Россией.

В Кремле ответили, что усиление военного присутствия НАТО у границ России Москва не оставит без симметричных мер, как цитирует хорватов «НьюИнформ».

«Таким образом, сложилась ситуация, когда две страны, Украина и Россия, утверждают, что их безопасность находится под угрозой. Киев опасается российского присутствия, а Москва — натовского. Напряженность может привести к крайне негативным последствиям», — заключили в Advance.

Хотя аналитики не исключают, что отношения между Киевом и Москвой утратят накал, нельзя не отметить, что пока не существует способа снизить риски начала конфликта в донбасских республиках. Все мирные инициативы встречают в штыки США.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинская сторона должна прийти в чувство и начать выполнять договоренности по стабилизации ситуации в Донбассе, достигнутые на переговорах в Минске и Париже.