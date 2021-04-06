Эстонский политик раскритиковал отношение властей к русскоязычному населению

Таллин, 6 апреля. Власти Эстонии должны относиться к русскоязычному населению как к равноправной и ценной части общества. Об этом заявил член Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд.

По словам политика, переход на эстонский язык в школах без учета мнения русскоязычного населения говорит о том, что местная элита не учитывает интересы этой группы населения. Кальюлайд считает такую политику ошибкой.

«Я, например, точно не хочу, чтобы из-за нынешнего кризиса и растущего неравенства все большее количество русскоязычных людей поддерживало популистов», — отметил Раймонд Кальюлайд.

Ранее Эстония вызвала недовольство в НАТО, сократив масштаб учений «Весенний шторм». По сообщениям прессы, на мероприятие привлекли только 300 военнослужащих вместо запланированных 2500.