Специалист объяснила неблагоприятную демографическую ситуацию в России

По данным Росстата и Минздрава, естественная убыль населения в России выросла на 30%. Пандемия стала одной из причин такого результата. Об этом в комментарии ФАН рассказала Альбина Бесчасная, профессор кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС.

«Одна из причин роста сокращения населения, безусловно, связана с пандемией, — заявила профессор. — Если говорить о COVID-19 как о непосредственном факторе, то он вышел на третье место как в России, так и за рубежом по причинам смертности. Так, например, у нас в России в 2020 году на первом месте по смертности сердечно-сосудистые заболевания, на втором месте — онкология. На третьем, соответственно, коронавирус. Подобная картина наблюдается в США. У них в 2020 году сокращение численности населения на 15%, в России — на 18%, это по данным Росстата».

Альбина Бесчасная рассмотрела COVID-19 еще и как провоцирующий фактор, влияющий на демографию.

«Коронавирус обострил те хронические заболевания, которые уже были у людей. Резкое изменение образа жизни тоже стало в какой-то степени причиной смертности: снижение физической активности, нарушение обмена веществ, активизация многих тонических болезней. Еще один фактор — социальный. Коронавирус дестабилизировал социальную обстановку, у многих людей сократилась возможность как-то планировать будущее, кто-то лишился работы, у молодых людей ослабли репродуктивные мотивы, поскольку пропала уверенность в завтрашнем дне», — обратила внимание эксперт.

Профессор поделилась данными за 2020 год, опираясь на цифры Росстата и Минздрава.

«Что касается миграционного прироста, то в 2020 году он сократился в России на 63%, что тоже говорит о сокращении численности населения. В Санкт-Петербурге она уменьшилась на 12 тысяч человек, рождаемость осталась на том же уровне, наблюдалось увеличение смертности на 22% и сокращение миграционного потока», — отметила Альбина Бесчасная.

Также эксперт озвучила, какие сферы за время пандемии увеличили доход, а какие — потеряли.

«По данным мониторинга экономической ситуации института Гайдара, самым доходным бизнесом в России были ритуальные услуги, их доходы выросли на 3,8%. Также увеличились доходы в сфере почты и курьеров на 3,6%. А в сфере культуры и досуга они упали на 53%, в туристическом бизнесе — на 52%, в транспорте — на 39%», — рассказала специалист.

Альбина Бесчасная резюмировала, что для налаживания демографической ситуации в стране необходимо создать благоприятные условия во всех сферах — от экономической до социальной, особое внимание уделяя медицинскому обслуживанию.

«Благоприятная демографическая обстановка — это такая ситуация, когда естественный прирост населения является положительным, когда рождаемость выше, чем смертность. Также мы должны учесть, что демографическое движение включает в себя и миграционные потоки. Исходя из того, что мы все-таки стремимся к благоприятному развитию, к положительному исходу, мы стремимся к повышению рождаемости. Нужно работать в том направлении, чтобы улучшить оказание медицинской помощи всем больным, не только заразившимся коронавирусом. Улучшить те экономические сферы, которые мешают поддерживать благополучие населения. Любая сфера требует комплексного подхода, чтобы рождаемость в стране увеличилась и превысила смертность», — подытожила эксперт.

Ранее в комментарии ФАН экономист спрогнозировал пик инфляции в России. По его словам, он придется на апрель-май 2021 года.