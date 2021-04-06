ВС Ирака получили оборудование от Международной коалиции

Багдад, 6 апреля. Представители ВС Ирака получили партию военно-технического оборудования от Международной коалиции, сообщает пресс-секретарь командования иракской армии Яхъя Расул. Конвой прибыл на авиабазу Айн Эль-Асад, расположенную в западной провинции Анбар. Груз, поставленный Международной коалицией, включает в себя логистическое оборудование, тепловизоры и электрогенераторы.

Официально, возглавляемая США Международная коалиция борется против террористов запрещенной в РФ организации ИГ1 на Ближнем Востоке. В Ираке Коалиция сотрудничает с правительством страны, на территории Сирии ее представители проводят совместные операции с курдскими Сирийскими демократическими силами (СДС), официальный Дамаск считает американское присутствие оккупацией.

1 Организация запрещена на территории РФ.