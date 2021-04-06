Прогноз средней мировой стоимости нефти повышен МВФ

Вашингтон, 6 апреля. Международный валютный фонд скорректировал прогноз средней мировой стоимости нефти в текущем году с 50,03 доллара до 58,52 доллара за баррель.

В прошлом году средняя цена на топливо составляла 41,29 доллара за баррель. В 2022 году прогнозируется стоимость на уровне 54,83 доллара за баррель. По словам аналитиков фонда, текущие риски для нефтяных котировок незначительны, передает ИА REGNUM.

Кроме того, сами цены имеют тенденцию к увеличению на фоне снижения инвестиций в разведку и добычу топлива. В этом контексте факторы, которые привели к уменьшению стоимости нефти, а именно замедление восстановления спроса и высокий уровень запасов, теряют влияние на динамику.

Ранее сообщалось, что ОПЕК+ планирует постепенно увеличивать добычу на 2,1 млн баррелей в сутки до августа текущего года. Об этом договорились министры стран — экспортеров нефти в ходе онлайн-встречи.