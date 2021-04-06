Беременная Альбина Джанабаева показала милое фото в пижаме

Москва, 6 апреля. Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева, которая сейчас находится в ожидании третьего ребенка, опубликовала в Instagram-аккаунте трогательный снимок.

Скоро в семье Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе произойдет долгожданное пополнение. Пара уже воспитывает двоих сыновей. Старший Константин появился на свет в 2004 году, а еще через десять лет родился младший сын Лука. Певица долгое время скрывала свою беременность. Только в середине марта она поделилась радостной новостью, опубликовав на своей странице в Instagram снимок, на котором позирует с округлившимся животом.

Артистка наслаждается своим положением. Недавно она поделилась в соцсети милым снимком в домашнем образе. Бывшая солистка группы «ВИА Гра», одетая в розовую пижаму, нежно обнимает свой живот.

«Пижамная вечеринка, танцы до утра. Почему бы и не во вторник», — подписала фотографию звезда.

Подписчики Джанабаевой с восторгом встретили новую фотографию певицы. По их мнению, ей очень идет беременность. В комментариях артистку осыпали комплиментами и пожелали ей здоровья, сообщает «Вечерняя Москва».

«Будем за вас рады, если будет девочка. Это такое счастье»; «Смотришь на вас и хочется улыбаться и радоваться!»; «Хорошечка такая!!! Такой красивый животик», — написали фолловеры.

Судя по всему, беременность подтолкнула Джанабаеву и к экспериментам с внешностью. Недавно певица показала снимок, на котором предстала с короткой стрижкой и светлыми волосами.